Tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’ndan 29 Ekim mesajı: ‘Mutlaka kazanacağız, Yaşasın Cumhuriyet!’

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet'in 102'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmamoğlu, videolu mesajına Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanından önce söylediği “Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözüne işaret ederek "Genç ve cesuruz, mutlaka kazanacağız. Yaşasın Cumhuriyet" notunu düştü.

İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda eklediği videodaki konuşmasında ise şu ifadeler yer aldı:

"Dünyanın savaşlar, işgaller, zulümler altında büyük acılar yaşadığı bu günlerde Cumhuriyet'imize sahip çıkmak barışa, huzura, kardeşliğe de sahip çıkmaktır. Omuz omuza olacağız, buluşturarak başaracağız. Cumhuriyet'in bize kazandırdığı özgüven ve cesaretle hep daha ileri, hep daha büyük hedeflere hep birlikte yürüyeceğiz. Atatürk'ün yolunda yürümenin verdiği sorumlulukla kararlılıkla yürüyeceğiz."