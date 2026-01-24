Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dilek Kaya İmamoğlu'ndan 'diploma davası' tepkisi!

Dilek Kaya İmamoğlu'ndan 'diploma davası' tepkisi!

24.01.2026 14:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dilek Kaya İmamoğlu'ndan 'diploma davası' tepkisi!

Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın reddedilmesine ilişkin açıklamada bulunan Dilek Kaya İmamoğlu, "Bu bir yargı kararı değil, açık bir engelleme girişimidir. Sevgili eşim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıl önce, hukuka uygun şekilde, emekleriyle aldığı diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesi, hukukla değil siyasi hesaplarla açıklanabilir. Sandıkta kazanılanı engellemeye, susturmaya çalışıyor" dedi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, reddedilen diploma davasına ilişkin açıklamada bulundu.

"BU BİR YARGI KARARI DEĞİL, AÇIK BİR ENGELLEME GİRİŞİMİ"

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu bir yargı kararı değil, açık bir engelleme girişimidir. Sevgili eşim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıl önce, hukuka uygun şekilde, emekleriyle aldığı diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesi, hukukla değil siyasi hesaplarla açıklanabilir.

Sandıkta kazanılanı engellemeye, susturmaya çalışıyor. Yeniden kazanılacak bir seçimi bu kez diploma üzerinden, mahkeme kararlarıyla saf dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bu yapılan, bir kişiye değil; halkın iradesine yönelmiş bilinçli bir müdahaledir. Ama şunu herkes bilmeli: Halkın iradesi ne kararlarla bastırılır ne de dosyalarla yok sayılır. Ekrem İmamoğlu'nu, halkın iradesini, hukuku ve demokrasiyi engelleyemeyeceksiniz.

Bu haksızlığa boyun eğmeyeceğiz. Demokrasiye, adalete ve bu ülkenin geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Siz hak yedikçe, engellemeye çalıştıkça milletimiz iradesine daha çok sahip çıkacak. Her şey çok güzel olacak."

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Dilek İmamoğlu #diploma

İlgili Haberler

İmamoğlu’nun diploma iptalinin reddi davası reddedilmişti: 30 gün içinde istinaf yoluna başvurulabilecek
İmamoğlu’nun diploma iptalinin reddi davası reddedilmişti: 30 gün içinde istinaf yoluna başvurulabilecek İmamoğlu, İdare Mahkemesi kararına karşı, 30 gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurabilecek.
Diploma iptaline karşı açtığı dava reddedilen İmamoğlu'ndan ilk mesaj: '35 yıllık diplomama göz diken anlayışa açıkça sesleniyorum...'
Diploma iptaline karşı açtığı dava reddedilen İmamoğlu'ndan ilk mesaj: '35 yıllık diplomama göz diken anlayışa açıkça sesleniyorum...' Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı açtığı davada mahkeme heyeti, oybirliğiyle davanın reddine karar verdi. Kararın ardından cezaevinden bir mesaj gönderen İmamoğlu, "Vicdan, ahlak ve adalet gözetmeyen bu kararı kınıyorum. Bu yaşananlar, yargı tarihimize kara bir leke olarak geçecektir" dedi.
Son dakika... İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı dava reddedildi!
Son dakika... İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı dava reddedildi! Son dakika haberi... Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı açtığı davada mahkeme heyeti, oybirliğiyle davanın reddine karar verdi.