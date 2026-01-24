Dilek Kaya İmamoğlu'ndan 'diploma davası' tepkisi!

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, reddedilen diploma davasına ilişkin açıklamada bulundu.

"BU BİR YARGI KARARI DEĞİL, AÇIK BİR ENGELLEME GİRİŞİMİ"

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu bir yargı kararı değil, açık bir engelleme girişimidir. Sevgili eşim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıl önce, hukuka uygun şekilde, emekleriyle aldığı diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesi, hukukla değil siyasi hesaplarla açıklanabilir.

Sandıkta kazanılanı engellemeye, susturmaya çalışıyor. Yeniden kazanılacak bir seçimi bu kez diploma üzerinden, mahkeme kararlarıyla saf dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bu yapılan, bir kişiye değil; halkın iradesine yönelmiş bilinçli bir müdahaledir. Ama şunu herkes bilmeli: Halkın iradesi ne kararlarla bastırılır ne de dosyalarla yok sayılır. Ekrem İmamoğlu'nu, halkın iradesini, hukuku ve demokrasiyi engelleyemeyeceksiniz.

Bu haksızlığa boyun eğmeyeceğiz. Demokrasiye, adalete ve bu ülkenin geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Siz hak yedikçe, engellemeye çalıştıkça milletimiz iradesine daha çok sahip çıkacak. Her şey çok güzel olacak."