Dilenciden, basın mensubuna 'Seni bir daha burada görmeyeceğim' tehdidi

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:52

Taksim Abdülhak Hamit Caddesi’nde, 24 Temmuz Pazar günü kağıt toplama arabası ile Taksim Meydanı’nda dolaşan yabancı uyruklu kadın, iddiaya göre dilencilik yapıyordu. Kadının duygu sömürüsü yaparak dilendiğini iddia eden yurttaşlar, durumu Beyoğlu Zabıta ekiplerine bildirdi.

O sırada Taksim’de bulunan bir basın mensubu ise, görüntülemeye çalıştığı dilenci tarafından tehdit edildi. Dilenci kadın, basın mensubuna “Seni bir daha burada görmeyeceğim” diye tehditler savurdu.

Dilenci kadın basın mensubunun "Ne iş yapıyorsun sen" sorusuna ise “Sana ne, ne iş yapıyorsam” şeklinde cevap verdi.

4 AYLIK BEBEĞİNİ KAĞIT TOPLAMA ARABASINA KOYDU

Dilenci kadın henüz 4 aylık olduğunu öğrenilen bebeği ise kağıt toplama arabasına yaptığı kundağın içine koydu. Bebeğin düşme tehlikesi görenleri korkuttu. Öte yandan olay yerine Beyoğlu Zabıta Ekipleri geldi.

Zabıta ekiplerini gören kadın dilenmediğini iddia etti. Kadın ve çocuklar zabıta merkezine götürüldü. Dilenci kadına kabahatler kanununa göre 277 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.