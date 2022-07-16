Boğaziçi mezunlarını tehdit ederek bilgi topladığı iddia edilen Hasan Fehmi Topal’a tepki: Kayyumlar istifa etmeli
Boğaziçi Üniversitesi mezunları, sahte isimle Britanya’daki mezunlar grubuna girip hocalar hakkında bilgi toplamaya çalıştığı iddia edilen Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Fehmi Topal’a, hazırladıkları toplu metinle istifa çağrısında bulundu.
Topal’ın, geçen günlerde kendini “Ali Kemal” takma ismiyle tanıtıp Boğaziçi Üniversitesi’nin Britanya’daki mezunlar WhatsApp grubuna girdiği ortaya çıkmıştı. Topal, grupta, mezunlara ve hocalara karşı tehditkâr ifadeler kullanmış ve veri skandalına ilişkin bilgi toplamaya çalışmıştı. Durumdan şüphelenen mezunlar, söz konusu kişinin Topal olduğunu tespit ederek gruptan çıkardı.
Boğaziçi mezunları, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları ortak açıklamayla Topal’a istifa etme çağrısı yaptı. “Hasan Fehmi Topal İstifa Etmelidir” başlıklı metinde özetle şu ifadeler yer aldı:
“Yolsuzluk şüphelisi Faruk Yakaryılmaz’ın Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak işe başlaması sonrasında üniversite veri ve sunucuları siyasi iktidara yakın özel şirketlerin erişimine açıldı. Yaşanan veri güvenliği skandalına dair yaptığı yazışmalarda ‘Ali Kemal’ sahte ismini kullanan Topal, mezunlara karşı tehditkâr ifadeler kullandı, istihbarat almaya çalıştı ve veri güvenliği skandalını deşifre eden akademisyenlere ve çalışanlara mesnetsiz suçlamalar yöneltti. Liyakat, dürüstlük, güvenilirlik ve iyi niyet gibi üniversitemizin temel değerlerini benimsemediği açık olan Topal’ın ve başta Naci İnci olmak üzere diğer kayyumların üniversitemizde bir gün daha kalmasına tahammülümüz yok.”
‘BULU’DAN BİR YIL SONRA’
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneğiz istifa çağrısının ardından Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Açıklamada, “Mezunların rahatsız olduğu, güven ortamı olmayan bir idarenin daha da fazla güvensizlik yarattığı ortadadır. Öte yandan bu durumu çok da manidar buluyoruz. Geçen yıl 15 Temmuz’da Melih Bulu görevden alınmıştı. Bir yıl sonra yine 15 Temmuz’da genel sekretere istifa çağrısında bulunuyoruz” denildi.
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