Dilendikleri paralar 'iç çamaşırı' ve 'bebek arabasından' çıktı: 'Daha siftah bile yapmadım'
Çorum'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yakalandı. Dilencilerin topladıkları paralar, bebek arabası ve iç çamaşırlarında bulundu.
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilencilere yönelik Çorum genelinde 50 kişilik personelle operasyon yaptı. Çok sayıda zabıta ve polisin katıldığı operasyonda ekipler, kent genelindeki camilerin bahçelerinde kontroller gerçekleştirdi.
10 KİŞİ YAKALANDI: 'DAHA SİFTAH BİLE YAPMADIM'
Cami önlerinde cemaatin namazdan çıkmasını bekleyen aralarında yabancı uyruklu ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yakalanarak zabıta amirliğine getirildi.
Şüphelilerden bir kadın zabıta ekiplerine “Ben daha caminin önüne yeni geldim, siftah bile yapmadım” dedi.
PARA CEZASI UYGULANDI
Üzerinden çıkan nakit paralara da el konulan dilencilerin, bunları bebek arabası ve iç çamaşırlarına gizlediği ortaya çıktı. Dilencilere kişi başı 227 lira idari para cezası uygulandı.
Zabıta Müdürü Burhan Şahin, yurttaşların manevi duygularını istismar edenlere yönelik denetimleri artırdıklarını söyleyerek, devletin yetkili kurumlarının ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım ulaştırdığını hatırlattı.
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