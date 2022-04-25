Şekerde karne dönemi: 'Dilenci gibi şeker dileniyoruz'

25 Nisan 2022 Pazartesi, 11:53

Şekerleme ve meyve suyu üreten fabrikalar, şeker bulamamaktan dolayı üretimi durdurma noktasına geldi. Bünyesinde 15 şeker fabrikası bulunan ve Türkiye’de şeker piyasasının yüzde 50’sine hitap eden, kamuya ait Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ. (Türkşeker), fabrikalara sadece ‘haftada bir kamyon’ ürün veriyor. Özel sektör fabrikalarının ise tedarikteki sıkıntıyı ‘fırsat bilip’ 550 liralık bir torba şekerin fiyatını 800 liraya yükselttiği ifade ediliyor.

Dünya'dan Eray Şen'in haberine göre Adana ve Sakarya fabrikalarında meyve suyu, gazlı içecek, enerji içeceği, soğuk çay gibi ürünler üreten Oğuz Gıda’nın bağlı olduğu Oğuz Holding Genel Müdürü Osman Nuri Oğuz, şekerleme üreten bütün sanayicilerin şeker bulmakta zorlandığını söyledi. Oğuz, “Pazarın yüzde 50’si Türkşeker’in elinde ve bana haftada sadece 25 ton şeker veriyor, oysa benim aylık tüketimim bin 500 ton” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin ‘yeterli şekerimiz var’ açıklaması yaptığını, Türkşeker’in elinde 450 bin ton şeker olduğunu ancak piyasaya kısıtlı mal verdiğini ifade eden Oğuz, “100 ton şeker istiyoruz, haftada bir araba verebilirim diyor, çok komik. Türkşeker marketleri fonluyor, onlara mal veriyor, fabrikalara ise sınırlıyor. Türkiye’de şeker kullanan tüm üreticilerde üretim durma noktasına geldi” diye konuştu.

“FABRİKALARDAN DİLENCİ GİBİ ŞEKER DİLENİYORUZ”

İhtiyaçlarını tedarik etmek için özel sektör fabrikalarına yöneldiklerini anlatan Oğuz, “Konya Şeker’i, Çorum Şeker’i arıyoruz, bir araba oradan, bir araba diğerinden dilenci gibi şeker dileniyoruz” ifadesini kullandı. Yaşanan sorun nedeniyle özel sektörün de fiyat yükselttiğini kaydeden Oğuz, şöyle devam etti:

“SANAYİCİ KARNE İLE ŞEKER ALIYOR”

“Türkşeker vermeyince, özel sektör de bunu fırsat olarak görüyor, hem çok az mal veriyor hem de her verdiğinde fiyat artırıyor. Piyasada geçen yıl 50 kiloluk bir torba şekerin fiyatı 200 liraydı, 800 liraya geldi. Türkşeker’de fiyat o kadar artmadı, şu anda 550 lira ancak mal vermeyince, özel sektör bunu fırsat bulup 550 liraya sattığı şekeri 800 liraya satıyor ve istediğin kadar alamıyorsun. Haftada bir verelim diyorlar, haftada bir araba yeter mi bir fabrikaya. Adeta reçete ile satıyorlar, şeker de karneye döndü, sanayici karne ile şeker alıyor.”

“İTHALAT FİYATINA İÇ PİYASAYA ÜRÜN VERSİN”

Çözüm olarak ya ithalatın önünün açılmasını ya da Türkşeker’in elindeki ürünün kısıtlama olmadan imalatçıya verilmesini öneren Oğuz, “Türkşeker’in elindeki 450 bin tonu hesapla, ben bunu ithal edersem kaça getiririm, ithalat fiyatına ver piyasaya” diye konuştu.