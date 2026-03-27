Dilovası davasında 4. gün: Savcı mütalaasını açıkladı, tutukluluğun devamı istendi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 3’ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği kaçak parfüm imalathanesindeki yangına ilişkin davanın 4’üncü gün duruşması görüldü. Duruşmada iddia makamı, tüm tutuklu sanıklar için tutukluluğun devamını talep etti.

TANIK: “KARARI BAŞKA PATRONLAR VERİYOR”

Duruşmada katılanlar vekilinin talebi üzerine tanık Engin Aras dinlendi. Nakliye işi yaptığını belirten Aras, sanık Kurtuluş Oransal ile yaptığı iş görüşmesini anlattı.

Aras, “Kurtuluş bana ‘Ben karar veremem, yukarı ile konuşayım’ dedi. Sonrasında patronların dönüş yapmadığını söyledi. Kendisine ‘Burayı sen işletmiyor musun?’ diye sorduğumda ‘Başka patronlar var, onlar karar veriyor’ yanıtını verdi” ifadelerini kullandı.

“DENETİMDE İŞÇİLER DIŞARI ÇIKARILIYORDU”

Denetimler sırasında işçilerin dışarı çıkarıldığını öne süren Aras, “Çalışanlar bana ‘Denetim var, bizi dışarı çıkardılar’ dedi. Hatta dışarıda bekledikleri süre için yevmiyelerinin kesildiğini söylediler” diye konuştu.

“ZABITALAR KOLİ KOLİ PARFÜM ALIYORDU”

Zabıta denetimlerinin usulsüz olduğunu iddia eden Aras, “Zabıtalar gelip koli koli parfüm alıp giderlerdi, bunu mahallede herkes bilir” dedi.

Fabrikanın tehlikesinin uzun süredir bilindiğini belirten Aras, mahallelinin defalarca şikâyette bulunduğunu ifade etti.

“ASIL PATRON ALİ OSMAN AKAT” İDDİASI

Olay sonrası mahallede fabrikanın gerçek sahibine ilişkin konuşmalar yapıldığını belirten Aras, “Yanan fabrikanın asıl patronunun Ali Osman Akat olduğu konuşuluyordu” dedi.

AVUKATLARDAN YENİ TALEPLER

Duruşmada söz alan mağdur ailelerin avukatlarından, sanıkların son bir yıla ait banka hareketleri ile araç kayıtlarının incelenmesini talep edildi. Ali Osman Akat’ın “güçlü bağlantıları olduğunu” söylediğini belirterek tahliyesi halinde delilleri karartabileceğini ifade etti.

Avukatlar, bazı büyük markalarla fason üretim ilişkisi olup olmadığının araştırılması için ilgili şirketlere müzekkere yazılmasını talep etti. İddia makamı, dosya kapsamını dikkate alarak tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.