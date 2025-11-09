Dilovası'ndaki faciada 8 zanlı daha gözaltında

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.11.2025 14:48:00
AA
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir parfüm fabrikasında 3'ü çocuk yaşta 6 işçinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 8 zanlı daha gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir parfüm fabrikasında 3'ü çocuk yaşta 6 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Zanlılar, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

İş yeri sahibi K.O. ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında dün saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ve kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. İş yeri sahibi K.O.'nun oğlu İ.O. ise halen aranıyor.

