Kocaeli faciasında açığa alınan İŞKUR İl Müdürü AKP'li vekilin kuzeni, Şevki Yılmaz'ın yeğeni çıktı!

9.11.2025 14:08:00
9.11.2025 14:08:00
Haber Merkezi
Dilovası’ndaki facianın ardından SGK ve İŞKUR bünyesinden 7 üst düzey yetkili görevden uzaklaştırıldı. Uzaklaştırılanlar arasında yer alan bir ismin Şevki Yılmaz'ın yeğeni ve AKP'li bir milletvekilinin kuzeni olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde yer bir parfüm fabrikasında çıkan yangında 3'ü çocuk yaşlarda 6 işçi hayatını kaybetti.

Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İŞKUR bünyesinde açığa alınma kararları geldi.

Image

Bu kapsamda SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve kurum personelinden bir kişi açığa alındı.

'KUZEN' VE 'YEĞEN' MÜDÜR

Açığa alınan isimler arasında İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz ayrıca dikkat çekti. Zira Ulvi Yılmaz'ın AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın amcaoğlu olduğu biliniyor.

Image

Ulvi Yılmaz, 2015 yılında AKP’den milletvekili aday adayı olmak için il müdürlüğü görevinden istifa eden Öztekin Kaşukçi'nin yerine bu göreve atanmıştı. Ulvi Yılmaz'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerden eski Refah Partili Şevki Yılmaz'ın da yeğeni olduğu biliniyor.

 

 

 

