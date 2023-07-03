Dilovası’ndaki tehlikeli gerginliğin ardından CHP’li Çiler'den uyarı: 'Türkiye’nin farklı şehirlerinde de yaşanabilir'

Yayınlanma: 03.07.2023 - 17:27

Güncelleme: 03.07.2023 - 17:27

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Suriyeli olduğu öne sürülen bir grubun silah ve sopa ile bir evi bastığı ve evcil bir köpeği zehirlediği iddiası gerginliğe neden oldu. Yurttaşlar sokağa çıkarak “Ülkede mülteci istemiyoruz” sloganları attı.

Olayın ayrıntılarına ilişkin Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, telafisi imkansız olayların yaşanabileceğine dair uyarıda bulundu.

“GÖÇMENLERİN ENTEGRASYONU SAĞLANAMADI”

Dilovası’ndaki tehlikeli gerginliğin nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiler, sözlerine şöyle başladı:

“İlçemizde Suriyeli bir vatandaşın ev bastığını ve sonrasında istenmeyen olayların çıktığını biz de öğrenmiş olduk. Olaylar tüm şeffaflığıyla araştırılsın istiyoruz, aksi takdirde telafisi imkansız olayların yaşanacağı aşikardır. Hiçbirimiz üzücü olayların yaşanmasını istemeyiz. Ülkemiz kontrolsüz bir göçmen hattına mağruz kaldı. İlgililere bu bölgede ne kadar Suriyeli vatandaşın olduğunu sorduğumda çok sağlıklı bir rakam alamıyoruz, 3 binin üzerinde veriliyor. Gelen göçmenlerin entegrasyonu sağlanamadı. Biz de bu topluluklarla yaşamak zorunda kaldık, kültürümüz farklı. Artık bu yükü kaldıramaz duruma geldik, ülkelerine güvenli bir şekilde gönderilmeleri lazım.”

“İLERLEYEN GÜNLERDE KAOS TEKRAR YAŞANABİLİR”

Dilovası’nda gergin bir atmosfer olduğuna değinen Çiler, “Herkes tedirgin, onlarla ticaret yapanlar da var. Biraz sakinleşmiş durumdalar ama ilerleyen günlerde tekrar kaos yaşanabilir. Köpeğin zehirlenmesi de araştırılıyor, tabii vatandaş da protesto hakkını kullanmak istiyor” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMDEN ÖNCE HERKES DİLE GETİRDİ”

Seçimlerden önce muhalefetin sözlerini hatırlatan Çiler, “Aslında hiçbirimiz Türkiye’de yaşayan göçmenlerin sağlıklı sayısını tam olarak öğrenemedik bugüne kadar. Kaçak yollardan gelenlerin olduğu da söyleniyor. Bunlar ileride bir kaos oluşturabilir. Eğer bir arada yaşayacak entegrasyonun sağlanması lazım. Toplum içinde eğer kabullenecemeyeceksek nitelikli bir şekilde kendi ülkelerine göndermeleri lazım. Bunu seçimden önce de herkes dile getirdi” açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE’NİN FARKLI YERLERİNDE DE AYNI ŞEYLER YAŞANABİLİR”

Çiler, yetkililerin gerçekleri saklaması durumunda ilerleyen günlerde kaos yaşanabileceğine dikkat çekti ve şöyle devam etti:

“Sadece bu kentte değil, Türkiye’nin farklı yerlerinde de aynı şeyler yaşanabilir. Bundan önce birkaç ilde de aynı şeyler yaşandı. İnsanlar diyor ki ‘Suriyeli vatandaşların hastanelerde öncelikleri var’, bunların sayısı artınca göze battı. Vatandaşların da güvenliğinin sağlanması lazım.”