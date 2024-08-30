Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi, annesi Cumhuriyet'e konuştu: 'Kimsenin bilgisi yoktu, yine usulsüzce oldu'

Yayınlanma: 30.08.2024 - 09:27

Güncelleme: 30.08.2024 - 09:57

İzmir'deki sokak röportajı sonrası tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, gece saatlerinde sessiz sedasız tahliye edildi.

Dilruba otobüs durağında bekledi, sokaktaki birinden telefonununu ödünç alarak annesini aradı. Dilruba'nın gece 23.00 sıralarında evine ulaşabildiği ve Dilruba'nın annesinin büyük şok yaşadığı öğrenildi.

ANNESİ CUMHURİYET'E KONUŞTU

Tahliye haberinin kamuoyuna yansımasının ardından Dilruba'nın annesi Aysel Kayserilioğlu, Cumhuriyet'e konuştu.

Anne Kayserilioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bırakılacağından bilgimiz yoktu. Kimsenin, ne avukatımızın ne bizim, kimsenin bilgisi yoktu. Yine usulsüzce oldu. Gece yarısı salmışlar. Telefon yok, bir şey yok. Çocuğun elinde, bize ulaşamıyor falan. Bir şekilde ulaştı. Bir şekilde arkadaşlarını yolladım ve geldi.

Çocuğumu gördüğüm için çok mutluyum ama ben yalnız bir kadınım yalnız ve dul bir kadınım. O saatte çocuğumun salınması ne avukata ne bana haber verilmemesi üzdü beni. Cezaevinin dışına bırakmışlar, telefon yok, ulaşamıyor hiçbir şekilde. Bir şekilde yanından biri geçiyormuş. Ondan Allah razı olsun telefonunu alıyor ve 'Anne beni saldılar acilen bana birini yolla’ dedi. Hemen arkadaşlarına ulaştım onlar aldı geldi o saatte. Eline bir çöp torbası vermişler, ‘Eşyalarını oraya koy’ demişler. Haber verseler en azından bavulla giderdik, çocuğumuzu toplardık. Elinde o torbayla, o şekilde geldi çocuğum."

NE OLMUŞTU?

Dilruba Kayserilioğlu İzmir'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve ”cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla yargılanan Dilruba K.’nin tutukluluğuna itiraz edilmişti.

Dilruba'nın avukatı Hüseyin Yıldız, jet hızında iddianamenin açıldığını belirterek 3 Eylül'de davanın görüleceğini belirtmişti.

ÖZGÜR ÖZEL ZİYARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne giderek sokak röportajı sonrası tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu ziyaret etti.

Özel, Kayserilioğlu'nun gördüğü muameleyi hak etmediğini, tutuklanmasının hukuksuzluk olduğunu, herkesin şiddeti çağırmamak şartıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı bulunduğunu, bunun anayasayla güvence altına alındığını belirtti.

Özel, Kayserilioğlu'nun ne söylediğinin farkında olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Özgürlüğüne kavuştuğunda kendi ağzından verdiği röportajda ne kastettiğini, etmediğini, gerçek düşüncelerini paylaşacak. Bu vakitten sonra içeride geçirdiği her dakika hukuksuzluk, biz 3 Eylül günü duruşmada serbest kalacağını ümit ediyoruz, kendisi de ediyor. 9 Eylül günü kendisini partimizin 101. kuruluş yıl dönümünde Ankara'daki törenlere ve akşamki konsere davet ettim. Şevval Sam olacak ve onu canlı dinlemeyi çok istediğini söyledi. 9 Eylül için randevulaştık. Ümit ediyoruz bu isteğini boşa çıkaracak bir durumla karşı karşıya kalmayız. Hukukçular, hatta hukukçu olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de 'tutuksuz yargılanması gerekiyor' şeklinde bir değerlendirme yapmıştı."