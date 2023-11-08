Dina'nın ölümünde 'çete' vurgusu

Karabük’teki Filyos Çayı’nda 26 Mart’ta cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın davasının ilk duruşması bugün görülecek.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00
Dina'nın ölümünde 'çete' vurgusu
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İddianamede, sanık Dursun Acar hakkında “kendini savunamayacak durumda olan kişiyi suçu gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve “cinsel istismara teşebbüs” suçundan 15 yıla kadar hapis isteniyor.

Duruşma öncesi “Dina için Feministler” grubundan Deniz Ulusoy’la konuştuk.

‘ÜZERİNE GİDİLMELİ’

Hukuki süreci değerlendiren Ulusoy, “Dosyadaki diğer şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu sanık da kamuoyu baskısı sonucunda tutuklandı. Dina’nın ölümünde olası fuhuş çetesi bağlantıları tüm uzantılarıyla araştırılmadan, tek bir kişi üzerine yıkılarak dava alelacele kapatılmak isteniyor. Özellikle yabancı genç kadınların ‘fuhuşa’ zorlanması söz konusu, hatta ülkenin her yerinden erkeklerin bu amaçla Karabük’e geldiklerini biliyoruz. Gazeteciler, araştırmacılar, sivil toplum bu durumun üzerine gitmeli” dedi.


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