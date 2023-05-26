Ölümünden 2 ay sonra Gabonlu Dina’nın cenazesi ülkesine gönderildi
Üniversite öğrenimi için geldiği Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle ülkesine gönderildi.
Dina'nın cenazesi annesi Jessica Sandra Makemba Ibouanga ve beraberindekiler tarafından üç gün önce Bahçelievler'deki İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınmıştı.
Bir cenaze firması tarafından işlemleri yürütülen Ibouanga'nın cenazesi, dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.
Dina'nın cenazesi İstanbul-Libreville seferini yapan TK 0540 sefer sayılı uçağıyla saat 08.30'de Gabon'a gönderildi.
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