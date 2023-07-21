Feministler Gabonlu Dina için buluştu: Bu dava hepimizin

Yayınlanma: 21.07.2023 - 15:51

Güncelleme: 21.07.2023 - 15:53

Karabük'teki Filyos Çayı'nda 26 Mart’ta cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) soruşturmasına ilişkin Dina için Feministler oluşumu bir basın açıklaması düzenledi. Toplantıda Dina’nın soruşturmasına ilişkin bilgiler verilirken, atılması gereken adımlar da sıralandı.

ANNESİ DE KATILDI

Basın açıklamasına Gabonlu Dina’nın annesi de telefonla katıldı. Basın açıklamasını okuyan Ayşe Uyguner, “Son yıllarda kadın ölümlerinde sıklıkla "şüpheli ölüm" ve "intihar" tespitinin yapılıyor olması erkek şiddetinin boyutunu saklamanın yollarından biri oldu. Dina'nın ölümüne yönelik ilk haberler intihar ettiği yönündeydi ve sonrasında "şüpheli ölüm olarak basına yansıdı. Dina için feministler işte tam da bu nedenle bu davaya sahip çıkmaya karar verdi” dedi.

BU DAVA FEMİNİSTLERE EMANET

‘Dina'nın ölümündeki erkek şiddetini görüyoruz’ diyen Uyguner, “Henüz soruşturma aşamasında olan dosyada göstermelik olarak bir kişi tutuklanmış olsa da Dina'ya gönderilen taciz mesajları, Dina'nın annesine gönderdiği ve ırkçılığa maruz kaldığını anlattığı ses kayıtları, Dina'nın koşarak uzaklaştığı kamera görüntüleri adalet arayışımızın temel dayanağı" ifadelerini kullandı.

Uyguner "Karabük'te Dina gibi binlerce göçmen öğrenci yaşıyor ve şehre gittiğimizde yaşam koşullarının yükselen ırkçılık karşısında her geçen gün zorlaştığını, kadın göçmen öğrencilerin tacize maruz bırakıldıklarını ve fuhuşa zorlandıklarımı öğrendik. Faili meçhullerin ülkesi olan bu topraklarda biliyoruz ki yas tutmak için gerçeğe ihtiyaç var. Biz gerçeğin ve adaletin peşindeyiz. Bu nedenle bu dava bizim ve bütün bu topraklarda kadın kurtuluş mücadelesi veren herkesin davası. Bu dava feministlere emanet” dedi.

DURUMUN FARKINDAYIZ

Avukat Gülyeter Aktepe ise, “Dina için Feministler’ ismiyle kurduğumuz feminist dava takip grubunda takip ettiğimiz bir dosya bu. Göçmen kadınların erkek şiddetine katmanlı bir şekilde maruz kaldıklarının da farkındayız. Bu sebeple bu dosyayı feministler olarak takip ediyoruz” dedi.

BİLGİ VERİLDİ

Hukuki sürece ilişkin bilgi veren Aktepe, “Dosyayı devraldıktan sonra Karabük ziyareti gerçekleştirdik. Bu Karabük ziyaretimizde savcıyla görüşme fırsatı bulduk. Dosyada gizlilik kararı olması sebebiyle tüm bilgilere erişemiyoruz. Tanık beyanlarına dahi erişemiyoruz. Dosyada birçok yazışmanın söz konusu olduğunu biliyoruz. Dina’ya gönderilen mesajları ve bunların içinde taciz mesajları olduğunu da biliyoruz. Bu sebeple şu anda dosyadaki tüm bu yazışma ve görüşmelerin kayıtlarını ve Fransızcadan çevirilerinin yapılması için bilirkişiye gönderildi” dedi.

‘Adil yargılanma yürütülmesini talep ediyoruz’ diyen Aktepe demokratik toplum örgütlerine çağrıda bulundu. Aktepe sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bu dosyada bizim tüm demokratik kitle örgütlerinden talebimiz Karabük'e gitmeleri ve saha araştırması yapmaları. Bu saha araştırmasından bizim beklentimiz Dina’nın ve oradaki göçmen öğrencilerinin yaşadıklarının açığa çıkarılması”