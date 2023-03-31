Din ve vicdan sömürüsüne izin yok

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:17

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 18:02

Yurttaşların dini ve vicdani duygularının sömürülmesini önlemek amacıyla Düzce Belediyesi zabıta ekipleri sahada denetim yapmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kamuya açık yerlerde konuşlanarak gerek işyerlerinden gerekse yolda vatandaşlardan para dilenen 3 çocuk ve annelerini suçüstü yakaladı. Çocuklarını dilendirerek istismar eden annenin üzerinde bulunan 230 TL’ye el konuldu.

DUYGU İSTİSMARINA GEÇİT YOK

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezini mesken tutan dilencilere karşı operasyonlarına devam ediyor. Ramazan ayını fırsat bilerek vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar eden dilencilerden bir anne ve 3 çocuğu Zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Çocuklarının dükkan sahipleri ve sokaktaki vatandaşlardan para istemesine göz yuman anne bir süre takip edilmesinin ardından ekiplerce Zabıta Karakolu’na götürüldü. Burada hakkında Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapılan annenin, üzerinde bulunan 230 TL’ye de el konuldu.

Vatandaşların dini duygularının istismar edilmesine karşı sahada sürekli denetim yapıldığını belirten Zabıta Müdürlüğü, özellikle çocuklarını dilendiren ailelere karşı yurttaş ihbarlarının da değerlendirildiğini ve duygu istismarına geçit verilmeyeceğini ifade etti.