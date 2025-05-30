Dini turda büyük vurgun: Hac ve Umre dolandırıcıların meskeni oldu

Çözüm platformu Şikayetvar’ın açıkladığı verilere göre, 2024’e kıyasla bu yıl umre ve hac turlarıyla ilgili şikayetler yüzde 182 oranında arttı. Vatandaşlar, IBAN yoluyla yaptıkları ödemelerin ardından tur firmalarına ulaşamadıklarını, maddi ve manevi olarak yıkıma uğradıklarını belirtiyor.

İhbarlar, özellikle dini duyguların istismar edilmesiyle artan dolandırıcılık yöntemlerine işaret ediyor. Vatandaşlar ödedikleri yüksek miktarlardaki ücretlere rağmen kutsal topraklara gidemiyor, muhatap bulamıyor.

“PARAMI ALDI, ORTADAN KAYBOLDU”

Şikayetvar’a gelen ihbarlarda, 38 bin TL’den 200 bin TL’ye kadar dolandırıldıklarını belirten mağdurlar, umreye gidemeden paralarını kaybettiklerini söylüyor. “Zor zahmet biriktirdiğimiz paramızı aldı ve kayboldu” diyen bir vatandaş, dini inançlarının istismar edilmesinden dolayı ayrıca yıprandıklarını ifade etti.

“İNANÇ ÜZERİNDEN KURULAN TUZAK”

Bir yurttaş ise, 200 bin TL ödeyip dolandırıldığını belirterek “İnsanların dini duygularıyla oynuyorlar, buna bir dur denmeli” dedi. Diğer şikayetçiler de “Bizim gibi binlerce insan var” diyerek seslerini duyurmaya çalıştı.