Dini vakfın müdüründen 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 01:05

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 01:06

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken ‘evlendirdiğinin’ ortaya çıkması gündeme bomba gibi düşmüş ve laikliğin önemine yönelik tartışmalar yeniden alevlenmişti.

Tartışmalar devam ederken tarikat ve cemaat karanlığındaki istismar skandalına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dini eğitim veren İşrak Vakfı'nın 44 yaşındaki müdürünün, yatılı katılan 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı.

TV100’den Devrim Tosunoğlu’nun haberine göre, 16 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen ve kamera kayıtlarına yansıyan olaya göre, çocuğu koridorda gören vakıf müdürü, çocuğun kardeşinin Kuran kursundaki durumunu konuşma bahanesiyle odasına çağırdı. Çocuğun odaya girmesinin ardından vakıf müdürü kapıyı kilitledi. Kayıtlara göre, dokuz dakika boyunca kapı kilitli kaldı.

MÜDÜRDEN ÇOCUĞA TEHDİT

İstismar olayıyla ilgili hazırlanan iddianameye göre vakıf müdürü çocuğa, “Böyle bir şey anlatılır mı? Sen bunları niye anlatıyorsun bunlar ayıp olaylar değil mi” diyerek tehdit etti ve olayın üzerine örtmeye çalıştı. Savcılığa şikayete bulunan aile ifadesini geri çekerken baba, oğlunun istismar edilmediği yönünde beyanda bulundu.

Vakıf ise olayla ilgili kapıların bozuk olduğu iddiasıyla kendilerini savunmaya kalkıştı.

İddianamede, 'dosya kapsamındaki suçun niteliği, mağdurun koruma ihtiyacının bulunması, yaşı gereği yönlendirilmesinin kolay olması, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kamu davası açmaya yeterli delil elde edildiği' belirtildi.

DEVLET KORUMASINA ALINMADI

Tutuklanan vakıf müdürü hakkında “Kişiyi hürriyetten yoksun kılma” ve “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlamasıyla 13 buçuk yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Öte yanadan, istismara maruz bırakılan çocuk ailesinin yanına verilirken, devlet korumasına alınmadı.