Bakan Yanık'tan İsmailağa cemaati açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tarikatta çocuk istismarı skandalına yönelik yaptığı açıklamada "Biz tarafların kimliği ile uğraşmayız. Tarikatmiş, cemaatmiş, şahısmış buralara bakmayız" ifadelerini kullandı.

DHA
15 Aralık 2022 Perşembe, 19:28
Bakan Yanık'tan İsmailağa cemaati açıklaması
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 'evlendirmesi' skandalına yönelik konuştu.

"Biz tarafların kimliği ile uğraşmayız. Tarikatmiş, cemaatmiş, şahısmış buralara bakmayız" diyen Yanık, 'mağdurun korunduğunu' iddia etti.

Yanık "Dava bize ihbar edildiği andan itibaren müdahil olarak hukuki anlamda daha önce sosyal hizmet desteği olarak sürdürdüğümüz sorumluluğumuzu şimdi hukuki destek olarak da sürdürüyoruz. Dosyaya ibraz ettiğimiz taleplerimiz çerçevesinde hem sanıkların tutuklu yargılanması noktasında hem de duruşmanın öne alınması noktasında ki taleplerimiz sayın mahkeme tarafından da kabul edildi ve karşılık gördü. Dolayısı ile bunları bir kez daha bu konudaki duruşumuzu kararlılıkla ifade etmek bakımından konunun paydaşları ile birlikte ifade etmenin önemine inanıyorum" şeklinde konuştu.


İsmailağa İsmailağa cemaati Derya Yanık

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