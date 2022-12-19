Dinlenme tesisi önünde feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

19 Aralık 2022 Pazartesi, 07:14

D-650 yolu İsabalı Mahallesi’nde bulunan bir dinlenme tesisi önünde gece saatlerinde, yol kenarındaki dinlenme tesisinde aşçı olarak çalışan Fethi Şengül, mesainin bitmesinin ardından yolun karşısına geçmek isterken, Mehmet Fatih Avcı yönetimindeki 64 AF 446 plakalı otomobil çarptı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Fethi Şengül sağlık ekibince Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şengül yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.