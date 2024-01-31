Dinlenme tesisinde bir kadının çantasını gasp ettiler: Karar verildi!
Tekirdağ'da otoyoldaki dinlenme tesisinde bir kadının çantasını gasbeden 2 şüphelinin tutuklandığı aktarıldı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, Çorlu ve Ergene ilçelerinde otoyol dinlenme tesislerinde park halindeki araçların camını kırarak hırsızlık yapan ve bir kadının çantasını gasbeden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.E. ile S.E. İstanbul'da saklandıkları adreslerde yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 cep telefonu, araçların camlarını kırmakta kullanılan bujiler, 2 kar maskesi ve bere ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan dinlenme tesisindeki gasp anı, güvenlik kameralarınca görüntülendi.
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