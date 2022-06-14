'Dinlenme tesislerinde hırsızlık' iddiası: 4 kişi yakalandı

Adana-Ankara otoyolundaki dinlenme tesislerinde 'cep telefonu' hırsızlığı olaylarının artmasının ardından çalışma başlatan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 10 çalıntı cep telefonu ele geçirdi. Araçtaki şahısların gözaltına alındığı öğrenildi

AA
14 Haziran 2022 Salı, 16:55
'Dinlenme tesislerinde hırsızlık' iddiası: 4 kişi yakalandı
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Pozantı'da, otoyoldaki dinlenme tesislerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana-Ankara otoyolundaki dinlenme tesislerinde park halindeki TIR ve otobüslerdeki yolcuların çantalarından cep telefonu çalınması üzerine bölgede çalışma başlattı.

ÇALINTI TELEFONLAR BULUNDU

Ekipler, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptığı aramada, çalıntı olduğu tespit edilen 10 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan araçtaki B.Y, E.K, S.E. ve K.G, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


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