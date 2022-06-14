'Dinlenme tesislerinde hırsızlık' iddiası: 4 kişi yakalandı
Adana-Ankara otoyolundaki dinlenme tesislerinde 'cep telefonu' hırsızlığı olaylarının artmasının ardından çalışma başlatan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 10 çalıntı cep telefonu ele geçirdi. Araçtaki şahısların gözaltına alındığı öğrenildi
Pozantı'da, otoyoldaki dinlenme tesislerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana-Ankara otoyolundaki dinlenme tesislerinde park halindeki TIR ve otobüslerdeki yolcuların çantalarından cep telefonu çalınması üzerine bölgede çalışma başlattı.
ÇALINTI TELEFONLAR BULUNDU
Ekipler, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptığı aramada, çalıntı olduğu tespit edilen 10 cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan araçtaki B.Y, E.K, S.E. ve K.G, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Video Haberler
- Niğde-Kayseri yolu trafiğe kapatıldı
- Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı
- Ev sahibini öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı
- ''İnsanların anılarını topluyorum''
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu
- Selde yaşamını yitirmişti, son yolculuğuna uğurlandı
- Canlı yayında garip canlandırma: 'Kabızım, ıkınıyorum'
- Erdoğan'dan 'THY' kararı
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt
- Erdoğan yine kendiyle çelişti