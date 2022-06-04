Gaziantep merkezli 'hırsızlık şebekesi' operasyonu: 28 tutuklama

04 Haziran 2022 Cumartesi, 16:41

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tespit edilen hırsızlık şebekesine yönelik 13 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, ‘evden hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali, azmettirme ve suça iştirak’ suçlarını işlediği iddia edilen 53 kişi gözaltına alındı.

17 KİŞİ ARANIYOR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 28’i tutuklandı, 25’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1’inin ise sağlık sorunu dolayısıyla hastanede olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında aranan 17 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.