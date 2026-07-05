Diploma, İBB ve casusluk davası... Ekrem İmamoğlu, yarın üç ayrı dosyadan yargılanacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, gazeteci Merdan Yanardağ, siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün ile birlikte "siyasal casusluk" suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davaya yarın devam edilecek.

İmamoğlu hakkında İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve "diplomasıyla ilgili zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla açılan davanın duruşması da daha önce 6 Temmuz tarihine bırakılmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu sanıkları arasında bulunduğu 414 sanıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına da yarın devam edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu duruşma salonunda yarın görülecek.

Böylece hakkında açılan davalardan üçünde yarın hakim karşısına çıkacak Ekrem İmamoğlu, aynı gün hem "siyasal casusluk" davasında hem diploma davasında hem de İBB davasında yargılanacak.