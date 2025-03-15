Diploma krizi: Erdoğan’la ‘sıkı fıkı’ rektör

Yayınlanma: 15.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2025 - 04:00

2020 yılında İmamoğlu’nun diploması hakkında “uygundur” raporu veren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse, kısa süre önce gördüğü baskılar sebebiyle istifa etme kararı alırken İmamoğlu, üniversite yönetimine ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar’a tepki gösterdi.

İmamoğlu cephesi son olarak Zülfikar’ın 27 Ekim 2024’te İmamoğlu’nun yatay geçişinde hiçbir sorun olmadığına yönelik raporunu paylaştı. Ancak iktidara yakın bazı basın mensupları, ısrarla üniversite yönetiminin en geç pazartesi gününe kadar diplomanın iptal edileceğini öne sürüyor.

Zülfikar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sahip olduğu yakın ilişkiler dikkat çekiyor. Temmuz 2023’te İstanbul Üniversitesi’ne Erdoğan’ın imzasıyla rektör olarak atanan Zülfikar, daha önce Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde belediyede Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı yapmıştı. Zülfikar 2004-2008 yılları arasında Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine seçilmişti.

‘PARASAL ZAAFİYET’

Rektör olarak atanmasının ardından, geçmişte Zülfikar hakkında “Kan hastalıklarının tedavisi için gereksiz yere yüksek bedelli kan ilaçları yazdığı, eczane ve ilaç şirketleri ile işbirliği yaparak kamuyu zarara uğrattığı ve parasal konularda zaafiyeti olduğu” şeklinde soruşturma raporu basına yansımıştı. 2023 yılının sonunda ailesiyle beraber tatil için Konya’ya giden Zülfikar, otelde oda bulamadıkları için üniversitenin internet sitesinden bir tepki mesajı paylaştırdı.

160 yıllık tarihi Emirgan Mirgün Köşkü’nün binlerce dolar değerindeki demirbaş halılarını makam odasına serdiren Zülfikar’ın zehirlenme korkusu yaşadığı ve üniversitede yediği yemeklerin özel aşçılar tarafından yapıldığı basına yansıdı.