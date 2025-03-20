Diplomayı iptal eden İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nda dikkat çeken isimler: Vali eşi olan da var, 4 alanda yöneticiliği olan da...

Yayınlanma: 20.03.2025 - 12:02

Güncelleme: 20.03.2025 - 12:05

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu “Yokluk” ve “Açık hata” gerekçelerini göstererek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasını iptal etmişti. Karardan sonra yönetim kurulunun yetkileri tartışma konusu oldu.

Cumhuriyet üniversite yönetim kurulu üyelerini mercek altına aldı. Yönetim kurulu üyelerinden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Kaya’nın, Yalova Valisi Hülya Kaya’nın eşi olduğu ortaya çıktı.

Cemil Kaya, eşi Vali Hülya Kaya ile; il ili gezerek vali, kaymakam ve başsavcı ziyaretlerine gidiyor. Bu ziyaretler Yalova Valiliği’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

TEK KİŞİ, DÖRT KOLTUK!

Öte yandan bir diğer yönetim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Levent Şahin ise üniversitede birçok yönetici pozisyonunda görev alıyor. Şahin; üniversitenin rektör yardımcılığı, İletişim Fakültesi Vekil Dekanlığı, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütüyor.

Şahin’in sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin fakültedeki işleyişle ilgili Şahin'e birçok şikayet ve mağduriyet mesajı ilettiği de göze çarpıyor.