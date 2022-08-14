İzmir'de ehliyetsiz sürücünün çarptığı tamirci öldü

14 Ağustos 2022 Pazar, 15:14

Birlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde, 13 Ağustos Cumartesi 15.30 sıralarında oto tamircisi Uğur Çetinkaya, tamir ettiği 35 GD 2280 plakalı çekiciyle deneme sürüşü yaptığı sırada aracın halatı lastiğine sıkıştı.

Sıkışan halatı çıkarmak için sağa yanaşan Çetinkaya'ya, ehliyetsiz sürücü F.Ş.'nin kontrolünden çıkan 35 HB 3714 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çetinkaya yola savruldu. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya burada hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası Çetinkaya'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Ehliyetsiz sürücü F.Ş. ile ruhsat sahibi C.Ç. ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.