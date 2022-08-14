İzmir'de ehliyetsiz sürücünün çarptığı tamirci öldü
İzmir'in Bornova ilçesinde çekiciye sıkışan halatı çıkarmaya çalıştığı sırada ehliyetsiz sürücü F.Ş.'nin (17) kullandığı otomobilin altında kalan oto tamircisi Uğur Çetinkaya (37), hayatını kaybetti.
Birlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde, 13 Ağustos Cumartesi 15.30 sıralarında oto tamircisi Uğur Çetinkaya, tamir ettiği 35 GD 2280 plakalı çekiciyle deneme sürüşü yaptığı sırada aracın halatı lastiğine sıkıştı.
Sıkışan halatı çıkarmak için sağa yanaşan Çetinkaya'ya, ehliyetsiz sürücü F.Ş.'nin kontrolünden çıkan 35 HB 3714 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çetinkaya yola savruldu. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya burada hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası Çetinkaya'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Ehliyetsiz sürücü F.Ş. ile ruhsat sahibi C.Ç. ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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