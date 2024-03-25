Direksiyon hakimiyetini kaybetti: İki otomobile çarpıp takla attı

TEM Otoyolunda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iki otomobile çarparak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

DHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:35
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Kaza, TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü Ankara istikametine ilerleyen iki otomobile çarparak takla attı.

Kazada, takla atan otomobil içindeki sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Otomobilin çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda iki şerit trafiğe kapandı.

Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


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