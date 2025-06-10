Mersin'de yapımı süren otobanda korkunç kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Mersin'in Tarsus ile Akdeniz ilçesini birleştiren ve yapımı süren otoban üzerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüleri öğrenilemeyen 33 ADJ 593 ile 01 AEP 401 plakalı otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Sabahattin Yılmaz (29), kurtarılamadı. Yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



