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Kars'ta feci kaza... Ölü ve yaralılar var!

Kars'ta feci kaza... Ölü ve yaralılar var!

10.06.2025 10:33:00
Güncellenme:
DHA
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Kars'ta feci kaza... Ölü ve yaralılar var!

Kağızman ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akçay köyü yakınlarındaki Ağrı yolu kavşağında dün saat 16.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; C.B. idaresindeki 36 ABK 465 plakalı TIR ile M.Ş.'nin kullandığı 09 AB 316 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan İsak Şahin (50) hayatını kaybetti. Sürücü M.Ş. ile 1 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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