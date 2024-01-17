Direksiyon başında uyuyakaldı, trafik kilitlendi!
Kadıköy'de, aracını sol şeritte durdurarak direksiyon başında uyuyakalan alkollü sürücü, trafik yoğunluğu oluşturdu.
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D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen sürücüler, Bostancı Kavşağı yakınında sol şeritte duran 34 EBF 404 plakalı otomobilin sürücüsünün hareketsiz durduğunu görmeleri üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, sürücü B.K'nin uyuduğunu tespit etti. Uzun uğraşlar sonucu uyandırılan B.K'nin 1,27 promil alkollü olduğu anlaşıldı.
Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay nedeniyle D-100 kara yolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
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