Antalya'da feci kaza... 17 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:55

Güncelleme: 25.03.2024 - 11:55

Demre ilçesi Kapaklı Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen motosiklet ile karşı istikametten gelen kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada motosikletle birlikte kamyonetin altına giren Muhammet Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan bir genç ise kazayı kıl payı atlattı.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesinin Kaş Sarılar Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin bir anda kamyonun altına girmesi yer aldı.