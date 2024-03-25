Antalya'da feci kaza... 17 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Antalya’nın Demre ilçesinde motosikletle kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Demre ilçesi Kapaklı Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen motosiklet ile karşı istikametten gelen kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada motosikletle birlikte kamyonetin altına giren Muhammet Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan bir genç ise kazayı kıl payı atlattı.
Hayatını kaybeden çocuğun cenazesinin Kaş Sarılar Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin bir anda kamyonun altına girmesi yer aldı.
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