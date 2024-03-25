Antalya'da feci kaza... 17 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

Antalya’nın Demre ilçesinde motosikletle kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:55
Antalya'da feci kaza... 17 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Demre ilçesi Kapaklı Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen motosiklet ile karşı istikametten gelen kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada motosikletle birlikte kamyonetin altına giren Muhammet Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan bir genç ise kazayı kıl payı atlattı.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesinin Kaş Sarılar Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin bir anda kamyonun altına girmesi yer aldı.


kamyon haberleri motosiklet haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Altın ne kadar kazandıracak? Dev ABD'li yatırım bankası Goldman’dan emtia tahmini

Altın ne kadar kazandıracak? Dev ABD'li yatırım bankası Goldman’dan emtia tahmini
Kazada ölen baba ile oğlu, Kilis'te toprağa verildi

Kazada ölen baba ile oğlu, Kilis'te toprağa verildi
Adıyaman’da feci kaza... Motosikletle otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Adıyaman’da feci kaza... Motosikletle otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Deniz Yücel: Bir bakanın seçim çalışması için üniversitede konuşması kabul edilemez

Deniz Yücel: Bir bakanın seçim çalışması için üniversitede konuşması kabul edilemez
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... Neden mi düşük maaş alıyorsunuz? Uzmanlar anlattı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... Neden mi düşük maaş alıyorsunuz? Uzmanlar anlattı
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
Meteoroloji açıkladı: 24 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 24 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
Usta sanatçı Gönül Yazar'dan kötü haber!

Usta sanatçı Gönül Yazar'dan kötü haber!
Fenomen Merve Taşkın, sevgilisinin şiddetine dayanamadı! Morarmış vücudunu paylaştı…

Fenomen Merve Taşkın, sevgilisinin şiddetine dayanamadı! Morarmış vücudunu paylaştı…