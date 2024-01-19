Direksiyon hakimiyetini kaybetti: İstinat duvarını aşıp tarlaya uçtu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan istinat duvarını aşarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:51
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: İstinat duvarını aşıp tarlaya uçtu
Abone Ol google-news
Player Alanı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kızılın mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ACH 914 plakalı otomobiliyle şehir merkezinden Kızılin’e seyir halinde olan E.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. 

Yolda savrulan otomobil, 2 metrelik istinat duvarını aşarak biber tarlasına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü E.B. yaralandı. 

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.B., Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil ise bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.


Antalya istinat istinat duvarı Tarla

İlgili Haberler

5 katlı binanın bahçesinde toprak kaydı: İstinat duvarı çöktü!

5 katlı binanın bahçesinde toprak kaydı: İstinat duvarı çöktü!
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü! Bina boşaltıldı

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü! Bina boşaltıldı
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: 'Deprem oluyor zannettik'

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: 'Deprem oluyor zannettik'

En Çok Okunan Haberler