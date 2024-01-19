Direksiyon hakimiyetini kaybetti: İstinat duvarını aşıp tarlaya uçtu
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan istinat duvarını aşarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
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Kaza, saat 12.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kızılın mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ACH 914 plakalı otomobiliyle şehir merkezinden Kızılin’e seyir halinde olan E.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yolda savrulan otomobil, 2 metrelik istinat duvarını aşarak biber tarlasına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü E.B. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.B., Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobil ise bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.
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