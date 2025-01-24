Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Kahramanmaraş'ta 'yakıt tankeri' devrildi: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta yakıt tankerinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Kahramanmaraş'ta 'yakıt tankeri' devrildi: 1 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 09:45

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde Tahirbey Mahallesi civarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AZE 570 plakalı yakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #kahramanmaraş

İlgili Haberler

Mücbir sebep hali uzatıldı... Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile İslâhiye ve Nurdağı'nda mücbir sebep hali 31 Mayıs 2025'e kadar uzatıldı

Mücbir sebep hali uzatıldı... Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile İslâhiye ve Nurdağı'nda mücbir sebep hali 31 Mayıs 2025'e kadar uzatıldı
Kahramanmaraş'ta kaldırımda yürüyen kadına yumruk atan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta kaldırımda yürüyen kadına yumruk atan kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta İYİ Parti’li belediye başkanı partisinden istifa etti: 'En ince ayrıntısına kadar düşünüldü...'

Kahramanmaraş’ta İYİ Parti’li belediye başkanı partisinden istifa etti: 'En ince ayrıntısına kadar düşünüldü...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler