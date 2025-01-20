Kahramanmaraş’ta İYİ Parti’li belediye başkanı partisinden istifa etti: 'En ince ayrıntısına kadar düşünüldü...'
Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Göktaş, "Aldığımız karar en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleri ile desteklenmektedir" dedi.
31 Mart yerel seçimlerinde Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde belediye başkanı seçilen Yemliha Göktaş, İYİ Parti’den istifa haberini sosyal medya hesabından paylaştı.
Başkan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Çağlayancerit’imizin geleceğine dair önemli bir kararımı siz değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. İlçemizde bütünleştirici ve kapsamlı bir birliktelik adına, mensubu olduğum İYİ Parti’den istifa etme kararı almış bulunmaktayım. Siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Çağlayancerit’in geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının faydalı olacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleri ile desteklenmektedir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren hemşehrilerimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
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