Kahramanmaraş'ta kaldırımda yürüyen kadına yumruk atan kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaldırımda yürüyen kadına yumruk atan şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta Kartalkaya Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen N.N.A, karşıdan gelen Y.E.Y'nin yumruklu saldırısına uğradı.
İhbar üzerine Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.
Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
YENİDEN YAKALANARAK TUTUKLANDI
Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Y.E.Y'nin tutuklu yargılanması için bir üst mahkemeye itiraz edildi.
Tekrar gözaltına alınan zanlı, yeniden sevk edildiği hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Kartalkaya Bulvarı'nda 16 Ocak’ta kaldırımda yürüyen N.N.A, Y.E.Y'nin yumruklu saldırısına uğramış, saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
Etiketler: #kahramanmaraş #yumruklu saldırı #kadına şiddet
En Çok Okunan Haberler
-
- Yöneylem'in son anketinde çarpıcı sonuç!
- Dili ve kulakları kesildi, başına baltayla vuruldu!
- Türkiye'ye böyle getirildiler
- 'Turbun büyüğü' İmamoğlu mu?
- Bir haftadır haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
- O anları anlattı, görüntüleri ortaya çıktı!
- 'Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?'
- Ünlü spor spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi!
- 'Kartla ödeme' kabul etmeyenler dikkat!
- CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma!