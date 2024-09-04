Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaldırımda yürüyen kadına çarptı

Tokat’ta bir otomobilin kaldırımda yürüyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 14:01
Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaldırımda yürüyen kadına çarptı
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Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada, aracın kontrolünü kaybeden sürücü kaldırıma çıktı. Sürücü, bu sırada kaldırımda yürüyen Sadakat Yanar’a çarptı. Araç altında kalarak ağır yaralanan Yanar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ciddi olması üzerine Yanar, Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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