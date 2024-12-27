Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Kontrolden çıkan minibüs ağaca çarptı: 5 yaralı

Bilecik’te yoldan çıkan minibüsün ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Kontrolden çıkan minibüs ağaca çarptı: 5 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 09:43

Alınan bilgiye göre, Çakırpınar Mahallesi'nden Bilecik şehir merkezine gelen Murat M., idaresindeki 11 DF 517 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Çarpma sonucunda minibüs içinde sürücü Murat M. ile 4 yolcu yaralandı. Yaralı olay yerine 112 Acil Sağlık Ambulansıyla Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #Bilecik

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