Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Motosikletten düşen 15 yaşındaki Ege hayatını kaybetti

Yayınlanma: 22.05.2024 - 07:24

Güncelleme: 22.05.2024 - 07:25

Feci kaza, dün saat 22.40'da ilçenin Ezine çıkışında meydana geldi.

Ağaçköy istikametine ilerleyen Ege Zengin yönetimindeki 17 TG 632 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kaza sonucu motosikletten düşen Ege Zengin, yaralandı.

KURTARILAMADI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ege Zengin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.