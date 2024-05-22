Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Motosikletten düşen 15 yaşındaki Ege hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düşen Ege Zengin (15) hayatını kaybetti.
Feci kaza, dün saat 22.40'da ilçenin Ezine çıkışında meydana geldi.
Ağaçköy istikametine ilerleyen Ege Zengin yönetimindeki 17 TG 632 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kaza sonucu motosikletten düşen Ege Zengin, yaralandı.
KURTARILAMADI
Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ege Zengin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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