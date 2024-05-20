Çanakkale Boğazı’ndan geçen tanker makine arızası yaptı
Çanakkale Boğazı’ndan geçen 180 metre uzunluğundaki ‘HISTRIA ATLAS’ isimli tanker makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada demir sahasına götürülerek demirletildi.
Bulgaristan’dan Mısır’a giden 180 metre uzunluğundaki ‘HISTRIA ATLAS’ isimli tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-14’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada demir sahasına götürülerek demirletildi.
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