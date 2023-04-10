Ortalık savaş alanına döndü... Kadıköy'de feci kaza: 5 yaralı

İstanbul Kadıköy’de sahil yolunda bir otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 07:31
Ortalık savaş alanına döndü... Kadıköy'de feci kaza: 5 yaralı
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Suadiye Mahallesi, Plaj Yolu Sokak ile sahil yolunun kesiştiği yerde, önceki akşam saat 23.00 sularında iddiaya göre 34 DRE 532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


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