Ortalık savaş alanına döndü... Kadıköy'de feci kaza: 5 yaralı

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 07:31

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 07:31

Suadiye Mahallesi, Plaj Yolu Sokak ile sahil yolunun kesiştiği yerde, önceki akşam saat 23.00 sularında iddiaya göre 34 DRE 532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kaza sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.