Ortalık savaş alanına döndü... Kadıköy'de feci kaza: 5 yaralı
İstanbul Kadıköy’de sahil yolunda bir otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Suadiye Mahallesi, Plaj Yolu Sokak ile sahil yolunun kesiştiği yerde, önceki akşam saat 23.00 sularında iddiaya göre 34 DRE 532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
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