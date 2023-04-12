Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası: 6 işçi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 09:03
Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası: 6 işçi yaralandı
Abone Ol google-news

Barış Mahallesi terminal yolunda park halindeki 06 FZ 57 55 plakalı hafif ticari aracın yola çıkmak için manevra yaptığı sırada, 41 ABU 314 plakalı panelvan, 41 P 5446 plakalı servis minibüsü ve 41 P 3434 plakalı servis midibüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Kazada midibüste bulunan 6 işçi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


İlgili Haberler

Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 12'si asker 14 kişi yaralı

Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 12'si asker 14 kişi yaralı
Trafik sigortasında basamak sistemine ne zaman geçilecek? Trafik sigortası hasarsızlık indirimi nedir?

Trafik sigortasında basamak sistemine ne zaman geçilecek? Trafik sigortası hasarsızlık indirimi nedir?
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler