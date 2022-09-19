Direksiyon hâkimiyetini kaybetti, sokak ortasında araçla takla attı

Erzurum’da bir araç şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle sokak ortasında takla attı. Kazada ölü ve yaralı bulunmazken 3 araç maddi hasar aldı.

İHA
19 Eylül 2022 Pazartesi, 10:14
Direksiyon hâkimiyetini kaybetti, sokak ortasında araçla takla attı
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Kongre Caddesi'nde gerçekleşen kaza 25 ABM 161 plakalı araç şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Sokak ortasında takla atan araçta ölü veya yaralı bulunmazken kaza sonucu 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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