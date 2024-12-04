Direksiyon kontrolünü kaybetti... Kayseri'de otomobil bariyerlere çarpıp takla attı: Sürücü yaralandı
Kayseri’de, bariyerlere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Feci kaza, saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi.
İ.K. yönetimindeki 28 FV 042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.
TEDAVİYE ALINDI
Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil ter dururken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Kayseri
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