Direksiyon kontrolünü kaybetti... Manisa'da otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Unur (41) ve yanındaki Irmak Erdoğan (21) hayatını kaybetti.
Feci kaza, saat 04.00 sıralarında Zeytinliova Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Manisa'dan Akhisar yönüne giden Mehmet Unur’un kullandığı 45 ASN 558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki Bulgaristan plakalı bir TIR'a çarptı.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Mehmet Unur ve yanındaki Irmak Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatan jandarma, ismi açıklanmayan Türk vatandaşı TIR şoförünü gözaltına aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan eliyle itti!
- Erdoğan o isimlerin üstünü çizdi!
- 'Ekrem Bey'in diploması yok sayılırsa...'
- Kürşad Zorlu'ya dikkat çeken görevlendirme
- Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
- Özlem Zengin'den iddialara yanıt!
- Gerekçesini canlı yayında anlattı!
- İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama
- Bayraktaroğlu'nun Ali Koç ve MHP iddiası gündem oldu
- 'Riski üstlenen kararı verir...'