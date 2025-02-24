Direksiyon kontrolünü kaybetti... Manisa'da otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü

Yayınlanma: 24.02.2025 - 13:39

Güncelleme: 24.02.2025 - 13:40

Feci kaza, saat 04.00 sıralarında Zeytinliova Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Manisa'dan Akhisar yönüne giden Mehmet Unur’un kullandığı 45 ASN 558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki Bulgaristan plakalı bir TIR'a çarptı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Mehmet Unur ve yanındaki Irmak Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatan jandarma, ismi açıklanmayan Türk vatandaşı TIR şoförünü gözaltına aldı.