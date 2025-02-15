Manisa’da uyuşturucu operasyonu!

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa’da uyuşturucu operasyonu!
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İHA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 17:49

Manisa’nın Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yürütülen devriye görevi sırasında şüphelenilen araç durdurularak arama yapıldı.

Araçta bulunan A.O. (31), B.T. (34) ve M.S. (28) isimli şüphelilerin üzerinden uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, operasyonun devamında S.U. (40) ve S.E. (37) isimli şahısların evlerinde de arama yaptı.

Operasyonda 18 gram kimyasal uyuşturucu, 8 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait fişekler, 1 adet kasatura, 1 adet döner bıçağı, 2 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 72 bin 500 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürülürken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #Manisa #uyuşturucu #Operasyon

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