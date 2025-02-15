Manisa merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon!

Yayınlanma: 15.02.2025 - 15:12

Güncelleme: 15.02.2025 - 15:12

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Yağma, tefecilik, silahla yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 SKM, uyuşturucu madde ticareti, tehdit gibi suçlar işleyen ve A.T. ve M.I.’nın liderliğini yaptığı suç örgütünün diğer üyelerinin yakalanması amacıyla Manisa’nın Turgutlu ilçesi ile İzmir ve İstanbul’da 18 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 2 adet pos cihazı, çok sayıda senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edilirken 10’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.