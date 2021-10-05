Direnen İkizdereliler hakkında karar
İskencedere’de yapılmak istenen taş ocağına karşı direnen köylüler hakkında takipsizlik kararı verildi.
Rize, İkizdere İskencedere’de yapılmak istenen taş ocağına karşı direnen köylüler hakkında, Jandarma’ya taş attıkları iddiasıyla açılan soruşturmada, takipsizlik kararı verildi.
İskencedere’de İyidere Lojistik Merkezi'ne dolgu malzemesi almak için açılmak istenen taş ocağına karşı direnen 16 köylü hakkında; Jandarma Genel Komutanlığı’nın şikayeti ile 27 Nisan 2021 tarihinde, Jandarma’ya taş attıkları iddiası ve “görevi yaptırmamak” suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.
Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi. Takipsizlik kararı; “taş attıklarını gösterir somut delil bulunmadığı” gerekçesine dayandırıldı.
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