Direnişteki Şık Makas işçileri ilk kazanımı sağladı: Alacakların bir kısmı yatırıldı!

BİRTEK-SEN (Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası), Tokat'ta 32 gündür hakları için direnen Şık Makas (Cross) işçilerinin mücadelesinde ilk kazanımın elde edildiğini duyurdu. Sendika, Ağustos maaşlarının ve Eylül ayı ücretlerinin bir kısmının yatırıldığını açıkladı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Şık Makas direnişimiz ilk meyvesini verdi” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Şık Makas / Cross işçilerinin sendikamız öncülüğünde 32 gündür sürdürdüğü direniş ilk meyvesini verdi. Sendikamızın, uluslararası markalar nezdinde yürüttüğü sürecin sonucu olara bugün itibarıyla Şık Makas işçilerine ağustos ayının ücreti ve eylül ayı ücretinin yarısı yatmış durumda.”

Markalarla yapılan görüşmelerin ardından, işverenin kalan alacakların Kasım ayı içinde ödeneceği, işten atılanların işe iadesi ve dönmek istemeyenler için tazminatların ödenmesi konusunda adım atma sözü verdiği aktarıldı. BİRTEK-SEN bu durumuda da, “Markalar tarafından sendikamıza verilen bilgiye göre, işverenin, kalan bütün alacakların Kasım ayı içinde ödeneceği, işten atılanların işe iadesi ve dönmek istemeyenler için kod 22’nin değiştirilerek tazminatlarının ödenmesi konusunda ise önümüzdeki bir hafta içinde adım atılacağı yönünde söz verdiği söylendi” diyerek duyurdu.

SENDİKA: “MÜCADELE BİTMEDİ”

BİRTEK-SEN açıklamasında, gelişmenin olumlu karşılandığı ancak mücadelenin süreceği vurgulandı:

“Bu gelişmeyi olumlu karşılıyoruz ancak; eylemde geçen günler dahil, kalan bütün maaşların ödenmesi, işe iade edilmek istenen işçilerin işe iadesi, işe dönmek istemeyenlerin tazminatlarının parçalanmadan ödenmesi, Kod 22-45’in koşulsuz şartsız derhal kaldırılması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Direne direne kazanacağız!”