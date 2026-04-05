Diş ağrısına 'ölümcül' çözüm: Tarım ilacı ve mazot içti, hayati tehlikesi sürüyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Medetli köyünde faaliyet gösteren bir çiftlikte yaşanan olay, "bilinçsiz tedavi" yöntemlerinin ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çiftlikte çalışan İ.A. isimli işçi, dişindeki şiddetli çürük ağrısından kurtulmak için tıbbi olmayan, son derece tehlikeli maddelere başvurdu.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Diş ağrısını dindirmek amacıyla alkol, organik tarım ilacı ve mazotu karıştırarak tüketen İ.A., kısa süre içinde fenalaştı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, işçiyi hızla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine başlatılan incelemede, İ.A.'nın ağrısını gidermek için birbiriyle uyumsuz ve zehirli maddeleri tükettiği tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen işçinin, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Uzmanlar, diş ağrısı gibi sağlık sorunlarında kulaktan dolma veya bilimsel dayanağı olmayan maddelerin kullanılmasının vücutta organ yetmezliği başta olmak üzere ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda vatandaşları acilen uyarıyor.