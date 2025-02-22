Diş hekimini vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı: 'DNA testi yaptırdım, çocuklarımın babası...'

Yayınlanma: 22.02.2025 - 16:14

Güncelleme: 22.02.2025 - 16:14

İzmir'in Konak ilçesinde, diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'i başından vurarak ağır yaralayan M.E.'nin Emniyet’teki ifadesi ortaya çıktı.

M.E., Düşmez'in, 2 yıl önce boşandığı eşinden olan çocuklarının biyolojik babası olduğunu DNA testiyle öğrendiğini ve bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.

VİDEOSUNU ANNESİNE GÖNDERDİ

Kan donduran olay, Alsancak semtindeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

M.E. tartışma sırasında Düşmez'i başından vurdu. Ardından Düşmez'in kanlar içindeki videosunu çekip annesine gönderdi. Olayın ardından M.E., Basmane semtinde yakalanarak gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan M.E.'nin ifadesine göre, geçmişte Düşmez'in kendisini dolandırdığı için alacak meselesi yüzünden husumet beslediği ve bunun yanı sıra eski eşiyle gönül ilişkisi olduğunu öğrenmesinin ardından boşandığı da ifade edildi.

"ÇOCUKLARIMIN BABASI"

M.E., eski eşinden olan 2 çocuğunun biyolojik babasının Düşmez olduğunu iddia etti. Çocuklarına DNA testi yaptırdığını öne süren M.E., test sonucunu gördükten sonra olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, diş hekimi Düşmez'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. M.E.'nin, olaya ilişkin pişmanlık belirtisi göstermediği ve saldırıyı gerçekleştirmesinin ardından soğukkanlılıkla video çekip ailesine gönderdiği ortaya çıktı.